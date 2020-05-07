Телеканалы заложили 20 минут на трансляцию речи Путина в День Победы

Федеральные телеканалы заложили 20 минут на трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это следует из опубликованной телепрограммы на 9 мая.

В частности, такие данные указаны в сетке вещания Первого канала, "России-1", НТВ и телеканала "Звезда". Обращение главы государства начнется в 10:00 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит перед россиянами, а перед этим он возложит цветы к Вечному огню.

Российские телеканалы 9 мая собираются показать зрителям военную классику, современные сериалы и Парад Победы 1945 года.