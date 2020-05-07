Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о "вмешательстве РФ"

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией". Глава Белого дома назвал эти материалы "лживыми новостями".

"Журналистов, которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии обратно. Потому что они все переврали", - передает ТАСС фрагмент выступления Трампа в Белом доме.

Вручение журналистских наград за подобные материалы, по мнению американского лидера, было несправедливым, потому что это были "лживые новости".