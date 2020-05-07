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07.05.2020 23:21
Рубрика: В мире

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о "вмешательстве РФ"

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией". Глава Белого дома назвал эти материалы "лживыми новостями".

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"Журналистов, которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии обратно. Потому что они все переврали", - передает ТАСС фрагмент выступления Трампа в Белом доме.

Вручение журналистских наград за подобные материалы, по мнению американского лидера, было несправедливым, потому что это были "лживые новости".

В мире США Дональд Трамп

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