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07.05.2020 15:53
Рубрика: Власть

Транспортным компаниям компенсируют затраты на зарплаты в период пандемии

Текст: Татьяна Замахина
Компании транспортной отрасли за апрель и май смогут получить компенсацию затрат на зарплаты сотрудников. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию транспортной отрасли.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр уточнил, что компенсация будет частичной - ее можно будет получить в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на человека в месяц. Это коснется компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Мера, по словам Дитриха, направлена на сохранение занятости в условиях пандемии коронавируса и после ее окончания.

Министерство транспорта, кроме того, призывает регионы не допускать чрезмерно жестких ограничений при перевозках на транспорте. При наличии таковых их следует пересмотреть. С просьбой помочь в "снятии" таких "перегибов" министр обратился к президенту.

- Люди ждут, трудовые коллективы ждут начала этой работы, - заявил он, говоря о работе транспорта. - Мы возлагаем большие надежды на региональные органы власти, принимающие решения о смягчении режимов самоизоляции, открытии тех или иных сфер жизнедеятельности.

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