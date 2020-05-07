Турнир, который состоится: РЕН ТВ покажет поединки UFC в прямом эфире

В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249.

Это первое крупное спортивное событие эпохи коронавируса возглавит поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

В рамках турнира состоится серия поединков в закрытом формате: бойцы, рефери и пустые трибуны под прицелом десятков телекамер.

Этот турнир будет особенно интересен для российских болельщиков: помимо того, что это единственное знаковое спортивное событие, которое запланировано на этот год, в октагоне появится отечественный боец Алексей Олейник, который проведет защиту титула в тяжелом весе против Фабрисио Вердума.

РЕН ТВ - единственный федеральный канал в России, который покажет поединки в прямом эфире. Посмотреть трансляцию главного спортивного события года можно будет утром 10-го мая.

Также можно следить за обновлениями о предстоящем турнире на официальных страницах канала в социальных сетях.

Первоначально Фергюсон должен был драться с обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым, но поединок сорвался из-за ситуации с коронавирусом.

36-летний Фергюсон провел в смешанных единоборствах 28 поединков, одержав 25 побед (12 нокаутом) и потерпев 3 поражения. На счету 31-летнего Гэтжи 21 победа (18 нокаутом) и 2 поражения.

42-летний Олейник одержал в MMA 58 побед (8 нокаутом) и потерпел 13 поражений. Его ровесник Вердум выиграл 23 поединка (6 нокаутом) и 8 раз проиграл.