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07.05.2020 23:10
Рубрика: Экономика

Туроператоры при ЧС смогут предлагать другие туры вместо возврата средств

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство может получить право в ряде случаев на время приостанавливать обязательства туроператоров по возврату средств за оплаченные туры под гарантии отправить клиента в альтернативную поездку. Речь идет о случаях угрозы и введения чрезвычайных ситуаций, режима повышенной готовности в России или на отдельной ее территории, ограничений на пребывание туристов в иностранных государствах, либо возникновения там ситуаций, угрожающих здоровью и имуществу россиян.

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Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Мораторий на возврат денег клиентам будет действовать при условии, что туроператор берет на себя обязательства предоставить в установленный срок равнозначный тур. Если до окончания периода действия обязательства турист не воспользуется предложением, договор о реализации туристского продукта расторгается, а туроператор обязан возвратить средства не позднее, чем в течение 10 дней с даты истечения обязательства. Кроме того, он должен уплатить проценты на эту сумму за пользование денежными средствами.

Такой порядок предусмотрен внесенным в Государственную Думу пакетом законодательных поправок с мерами, направленными на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Проект федерального закона рассматривался в четверг на заседании кабинета министров.

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Законопроектом также предусмотрено наделение правительства полномочием по установлению особенностей отмены либо переноса бронирования места в гостинице, в том числе в части порядка, сроков и условий возврата заказчику уплаченных при бронировании средств.

Еще одна поправка, касающаяся деятельности туристической сферы, дает правительству право не только изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, но и уменьшать его размер, а туристы получат возможность вернуть деньги как от туроператора, так и от турагента.

Экономика Туризм Власть Право Правительство Законопроекты и комментарии

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