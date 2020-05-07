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07.05.2020 14:15
Рубрика: Культура

У Госфильмофонда сменился руководитель

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Главой Госфильмофонда назначена Елена Филатова. На посту руководителя ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" она сменила Николая Малакова, контракт с которым был расторгнут 30 апреля 2020 года.

Длительное время Елена Филатова занимала различные руководящие должности в телерадиокомпаниях "Звезда" и "Московия". Участвовала в качестве исполнительного продюсера в организации прямых трансляций для Первого канала и ВГТРК, а также была исполнительным директором ряда документальных фильмов и шоу для федеральных телеканалов.

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Елена Филатова родилась 5 сентября 1972 года. Окончила Московский электротехнический техникум по специальности "Техник-программист" и Институт Бизнеса и Права по специальности "Управление предприятием".

В 2014 году стала исполнительным директором ООО "ДиджитаЛаб". А с 2018 года по настоящее время работала генеральным директором ООО "Пайк Медиа Лаб", специализирующегося на телевизионном производстве и создании медиасервисов.

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