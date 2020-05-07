У пресс-секретаря президента Бразилии выявлен COVID-19

Пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонаро генерал Отавио Рего Баррос заразился коронавирусом. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации президента.

"У пресс-секретаря Президента Республики генерала Отавио Сантаны ду Рего Барроса подтвержден положительный результат теста на COVID-19. Он сдал анализ в понедельник, четвертого мая. Подтверждение было получено вчера. Генерал Рего Баррос находится по месту жительства, выполняя все рекомендации. До настоящего момента у него не выявлено симптомов, которые вызывали бы обеспокоенность", - говорится в официальном заявлении администрации президента.

В начале марта Жаир Болсонаро с рабочим визитом находился в США. По возвращении из Соединенных Штатов по меньшей мере у 23 членов делегации, сопровождавших главу государства в поезде, в скором времени был выявлен COVID-19. Среди них глава Кабинета Институциональной безопасности генерал Аугусто Элено, министр шахт и энергетики адмирал Бенто Албукерке и секретарь по связям с общественностью Фабио Вайнгартен.

Сам президент неоднократно заявлял о том, что избежал заражения новым типом коронавируса. Однако под разными предлогами он отказывается предъявить общественности результаты проведенного им тестирования.

Газета O Estado de São Paulo обратилась в региональный федеральный суд Сан-Паулу с просьбой обязать правительство Бразилии опубликовать результаты тестирования президента в соответствии с действующим законодательством. Суд поддержал требование журналистов и обязал федеральные власти обнародовать результаты анализов на COVID-19 до седьмого мая.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, за минувшие сутки от нового типа коронавируса в стране погибли 615 человек - рекордная для Бразилии цифра. У 10,5 тысячи человек тест на COVID-19 дал положительный результат. В общей сложности коронавирусом в стране заразились более 125 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 8,5 тысячи бразильцев.