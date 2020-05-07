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07.05.2020 23:29
Рубрика: В мире

Ученые: Антитела к коронавирусу вырабатываются почти у всех переболевших

Текст: Константин Волков

Практически у всех людей, переболевших коронавирусом, вырабатываются антитела к нему. Об этом пишет 7 мая газета The New York Times со ссылкой на исследовательскую группу медиков во главе с вирусологом Флорианом Краммером из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai.

Фото: iStock
Ученые синтезировали антитело против коронавируса

Группа ученых дважды проверила 624 человека, ранее заразившихся коронавирусом. Первый тест показал наличие антител у 511 человек, а второй, проведенный спустя неделю с небольшим, продемонстрировал, что у оставшихся 113 человек из группы обследуемых также появились антитела в значительном количестве. Поэтому, полагают исследователи, наличие антител зависит от того, в какие сроки проводится тест на них.

Теперь ученые пытаются выяснить, насколько наличие антител препятствует повторному заражению коронавирусом и как долго антитела защищают организм.

Двумя днями ранее Израильский институт биологических исследований (IIBRI) заявил, что его ученые идентифицировали антитело, нейтрализующее коронавирус. Однако доказательства этого пока что базируются на опытах in vitro.

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