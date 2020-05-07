Ушел журналист и писатель Владимир Антонов

Нет больше с нами Владимира Сергеевича Антонова. Журналист-международник, писатель, историк спецслужб он написал более пятидесяти книг о внешней разведке. О ее героях и скромных тружениках, об их подвигах и повседневном невидимом миру труде. Владимир Антонов был среди авторов шеститомного издания "Очерки истории российской внешней разведки".

За книгу "Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке" в 2003 году ему вручена премия СВР России за лучшее произведение в области литературы и искусства.

С годами его перо становилось искуснее. Только в последние несколько лет в знаменитой молодогвардейской серии "ЖЗЛ" вышли книги Конон Молодый", "Яков Серебрянский", "Павел Судоплатов", "Наум Эйтингон" и "Кембриджская пятерка". А сколько было у Антонова планов, конкретных, как и он сам, творческих замыслов. Прощайте, Владимир Сергеевич…