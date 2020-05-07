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Уже 3 июня можно будет попробовать Android 11. Что там нового

Текст:   Антон Благовещенский
07.05.2020,  
16:24
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

3 июня компания Google обещает выпустить первую публичную бета-версию Android 11, которая будет обладать множеством долгожданных и необычных изменений и новшеств.

Премьера анонса пройдет на YouTube - из-за пандемии коронавируса все крупные компании, включая Google, переносят события в онлайн.

Ожидается, что первыми доступ к бета-версии Android 11 получат обладатели смартфонов серии Google Pixel, однако не исключено, что присоединиться к тестированию смогут владельцы и других мобильных устройств. Например, в 2019 году в число счастливчиков вошли обладатели смартфонов Nokia, LG, OnePlus, Xiaomi, Realme, Sony и других.

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Что нового увидят пользователи в Android 11? Вот наиболее ожидаемые функции:

- "живые" субтитры для голосовых звонков

- очистка панели уведомлений одним касанием (включая системные уведомления)

- восстановление работы случайно закрытых приложений из раздела "Недавние приложения"

- там же можно будет сделать скриншот, не заходя в приложение, скриншот можно отредактировать

- обновленные иконки, элементы интерфейса и анимация

- новые жесты - например, запуск ассистента, создание скриншота или открытие списка недавних приложений двойным тапом по задней крышке

- поддержка реверсивной зарядки для некоторых моделей

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