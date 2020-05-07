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07.05.2020 14:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В 28 регионах РФ могут перестать вывозить коммунальные отходы

Текст: Светлана Ментюкова
В 28 субъектах РФ существует риск прекращения деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из-за долгов.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В целом бюджетная поддержка на эти цели может потребоваться в 51 регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды, в котором сегодня 7 мая завершается прием заявок на получение регионами соответствующей поддержки.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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"По информации профильного департамента министерства, на сегодняшний день необходимые пакеты документов подготовил и направил 51 субъект РФ. Из них 28 субъектов проинформировали о существующих рисках прекращения деятельности регоператоров. Часть регионов готовит собственные меры поддержки. В 6 регионах - Смоленской, Сахалинской, Нижегородской, Костромской и Волгоградской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе - органами власти уже приняты необходимые решения и нормативные акты, позволяющие оказать антикризисную поддержку регоператорам", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что правительства Ярославской, Смоленской, Мурманской, Кемеровской, Белгородской областей, республик Татарстан и Ингушетия проинформировали Минприроды о стабильном положении в отрасли и отсутствии на их территории рисков прекращения деятельности регоператоров в сфере обращения с ТКО.

В министерстве пояснили, что ситуация по регионам очень разная, поэтому перечень реализуемых регионами мер учитывает специфику территории и деятельности расположенных на ней хозсубъектов. Среди наиболее популярных в ведомстве перечислили, авансирование выплат субсидий региональному оператору, нулевая ставка налога на прибыль и субсидии на создание инфраструктуры, на возмещение недополученных доходов. Также, отметили в Минприроды, в регионах стараются оказывать оперативное содействие в решении возникающих проблем со стороны местных властей, предоставлять льготы, в виде отсрочек в оплате налогов, сборов и обязательных платежей, установления "кредитных каникул" и снижение процентной ставки по действующим кредитам, а также привлечение дополнительных денежных средств.

Фото: iStock
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Как сообщалось ранее, вопрос обеспечения бесперебойной деятельности отрасли обращения с отходами находится на особом контроле Минприроды с момента введения в стране особого режима, связанного с пандемией коронавируса. При министерстве работает оперативный штаб для осуществления постоянного контроля за финансовой устойчивостью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В Министерстве напомнили, что завершающийся сегодня прием заявок от субъектов на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансирование мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами - часть комплекса антикризисных мер, принятых Правительством РФ в апреле 2020 года. Меры были разработаны специально в целях недопущения финансовой несостоятельности операторов, способной повлечь за собой прекращение оказания населению коммунальной услуги по обращению с ТКО в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Экономика ЖКХ Правительство Минприроды Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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