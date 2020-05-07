В AliExpress выяснили, как изменились привычки россиян в изоляции

Аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe узнали, чем занимаются в изоляции жители крупных российских городов. В исследовании приняли участие более 3000 респондентов.

Выяснилось, что чаще всего новые привычки россиян связаны с отказом от прежних. 21% жителей Москвы и Подмосковья сообщили, что стали реже заниматься спортом - вместо этого они стали больше смотреть сериалы, кино и ТВ-программы. Это привело к тому, что вырос спрос на телевизоры (плюс 11%).

На Aliexpress самой востребованной окзаалась плазма с диагональю более 50 дюймов (+23% спроса), а также небольшие устройства с диагональю менее 32 дюймов (+130%). Последние приобретают на дачу или в качестве второго телевизора.

Немного другая ситуация в Татарстане. 24% жителей республики заявили, что стали тренироваться усиленно, а потому они часто используют гантели, гири, коврики для йоги и прочие фитнес-аксессуары. Значительно вырос спрос на беговые дорожки.

Жители столицы и других российских городов заявили, что стали чаще играть. В результате продажи консолей выросли более чем в шесть раз. Самые популярные - Playstation 4 Slim, Xbox One X 1TB + Star Wars и Xbox One S Digital. Также активнее стали приобретаться подписки, гейм-пасы и игровая валюта.

От 33 до 45% россиян стали больше есть и спать. Половина опрошенных призналась, что чаще стали использовать блендеры, миксеры и кофемашины. Также жители страны расслабляются с помощью музыки (более половины респондентов) и "уютных" вещей. Самой популярной домашней одеждой остается та, которую стыдно надеть на улицу (58%), на втором и третьем месте - пижамы и халаты.

Любопытно, что петербуржцы предпочитают домашним тратам расходы на творчество.

В целом по признанию 54% респондентов, их отношение к покупкам не изменилось. Они не стали меньше тратить - лишь сменили офлайн-шопинг на виртуальный. 39% активно отслеживают распродажи. Среди покупок лидируют товары для красоты и здоровья (29%), хобби (27%) и женская одежда (22%).