В Индии не менее пяти человек стали жертвами утечки газа на химзаводе

На юго-востоке Индии по меньшей мере пять человек, в числе которых ребенок, скончались в результате утечки ядовитого газа на химическом заводе. Инцидент произошел в четверг в районе города Вишакхапатнам.

Еще более 200 человек были госпитализированы, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ. Власти призвали жителей расположенных рядом с химзаводом районов не покидать свои дома.

Сейчас на месте ЧП работают медики и пожарные. О причинах произошедшего ничего не сообщается. Предприятие, на котором произошла утечка газа, производит полистирол и бытовой пластик.