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07.05.2020 11:05
Рубрика: В мире

В Ирландии могут ввести дополнительный выходной для поддержки туризма

Текст: Владимир Шилов

Дополнительный выходной день после выхода Европы из пандемии способен поддержать туристический сектор Ирландии, передает новостной портал Journal со ссылкой на правительство республики. Расчет строится на том, что уставшие сидеть на карантине люди получат больше времени для путешествий по стране, в результате чего должна вырасти заполняемость местных гостиниц.

Фото: EPA-EFE/VIDAR RUUD
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По словам замминистра туризма Ирландии Брендана Гриффина, власти придают особое значение быстрому восстановлению туристической сферы, до пандемии обеспечивавшей работой почти 300 тысяч человек на острове. Вместе с тем, выйти на докризисный уровень станет непростой задачей. Выступая в парламенте, чиновник предложил также снизить ставку НДС для турфирм и владельцев отелей и гостевых домов. "Подобные меры дадут нам реальный шанс как можно быстрее восстановить былые позиции в условиях жесткой международной конкуренции", - отметил Гриффин.

Напомним, в прошлом году страну посетили 11 млн туристов, а доходы отрасли составили 5,8 млрд евро.

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