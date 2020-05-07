В Испании в продаже появились тесты для самодиагностики коронавируса

Испанцы получили возможность самостоятельно проверять себя на коронавирус. С этой недели в продаже появились экспресс-тесты, позволяющие с помощью одной капли крови всего за 15 минут узнать, инфицирован ли человек. Пока их можно приобрести только через интернет. Стоимость одного набора составляет 89 евро.

Как отмечается на сайте дистрибьютора, тест выявляет иммуноглобулины IgG и IgM. Наличие этих антител свидетельствует о том, что человек был инфицирован и организм начал бороться или даже уже успешно справился с коронавирусом. На разных стадиях заболевания количество антител отличается. В случае их выявления дальше разбираться должны уже специалисты, хотя прилагаемая инструкция позволяет даже самому человеку понять, что с ним происходит.

Для проведения теста необходимо капнуть кровью на тестовую полоску, а затем добавить специальный реактив. Через 15 минут результат будет готов. Экспресс-анализ выдаст один из восьми возможных результатов (комбинация из трех показателей, лишь все отрицательные говорят о том, что у пациента нет коронавируса).

Как отмечают в компании, закупившей эти тесты в Китае, прежде чем их выпустить на рынок в Испании, в одной из больниц были проведены клинические испытания, подтвердившие их эффективность.

Примечательно, что приобрести набор можно лишь по рецепту от врача (это условие было введено властями Испании еще несколько недель назад, чтобы в лаборатории и клиники обращались лишь те, кому это действительно необходимо). Впрочем, получить его можно в электронном виде, после заполнения формы доктор (к процессу подключена целая бригада) проверит все данные, имеете ли вы право на рецепт, и выдаст свое разрешение. Сделать заказ могут также родители для своих детей и предприниматели для своих работников. В последнем случае ответственное лицо должно указать точное количество тестов, которое им необходимо, а каждый работник заполнить специальную форму.

Если все условия соблюдены, в течение 24 часов комплект доставляется клиенту на дом. В него входят тестовое устройство, иголка, реагент, дезинфицирующая салфетка и инструкция по применению. Все это упаковано в герметичный пакет (компания закупила специальную машинку для этого).

Уже в первый день продажи было приобретено около 500 тестов. В связи с этим дистрибьютор запросил разрешение у министерства здравоохранения на ввоз в страну дополнительных партий тестов.