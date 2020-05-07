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07.05.2020 11:40
Рубрика: В мире

В Испании в продаже появились тесты для самодиагностики коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Испанцы получили возможность самостоятельно проверять себя на коронавирус. С этой недели в продаже появились экспресс-тесты, позволяющие с помощью одной капли крови всего за 15 минут узнать, инфицирован ли человек. Пока их можно приобрести только через интернет. Стоимость одного набора составляет 89 евро.

Фото: Adria Salido Zarco/NurPhoto via Getty Images
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Как отмечается на сайте дистрибьютора, тест выявляет иммуноглобулины IgG и IgM. Наличие этих антител свидетельствует о том, что человек был инфицирован и организм начал бороться или даже уже успешно справился с коронавирусом. На разных стадиях заболевания количество антител отличается. В случае их выявления дальше разбираться должны уже специалисты, хотя прилагаемая инструкция позволяет даже самому человеку понять, что с ним происходит.

Для проведения теста необходимо капнуть кровью на тестовую полоску, а затем добавить специальный реактив. Через 15 минут результат будет готов. Экспресс-анализ выдаст один из восьми возможных результатов (комбинация из трех показателей, лишь все отрицательные говорят о том, что у пациента нет коронавируса).

Как отмечают в компании, закупившей эти тесты в Китае, прежде чем их выпустить на рынок в Испании, в одной из больниц были проведены клинические испытания, подтвердившие их эффективность.

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Примечательно, что приобрести набор можно лишь по рецепту от врача (это условие было введено властями Испании еще несколько недель назад, чтобы в лаборатории и клиники обращались лишь те, кому это действительно необходимо). Впрочем, получить его можно в электронном виде, после заполнения формы доктор (к процессу подключена целая бригада) проверит все данные, имеете ли вы право на рецепт, и выдаст свое разрешение. Сделать заказ могут также родители для своих детей и предприниматели для своих работников. В последнем случае ответственное лицо должно указать точное количество тестов, которое им необходимо, а каждый работник заполнить специальную форму.

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
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Если все условия соблюдены, в течение 24 часов комплект доставляется клиенту на дом. В него входят тестовое устройство, иголка, реагент, дезинфицирующая салфетка и инструкция по применению. Все это упаковано в герметичный пакет (компания закупила специальную машинку для этого).

Уже в первый день продажи было приобретено около 500 тестов. В связи с этим дистрибьютор запросил разрешение у министерства здравоохранения на ввоз в страну дополнительных партий тестов.

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