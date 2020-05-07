В Мадриде часть улиц в выходные станет пешеходной

В условиях, когда испанцам разрешили совершать прогулки и заниматься свежим воздухом, но потребовали соблюдать безопасную дистанцию, места для всех желающих выйти на улицу оказалось маловато. В связи с этим власти Мадрида решили расширить на выходные пешеходные зоны. Как пишет El Mundo, автомобильное движение будет запрещено или ограничено на 29 улицах. Таким образом, жители испанской столицы получат в свое распоряжение дополнительно 19 километров дорог для прогулок (235 тысяч квадратных метров).

Кроме того, мэрия разрешила открыть на выходные и праздники небольшие парки, в течение почти двух месяцев вход в них был перегорожен. Впрочем, самые крупные столичные парки, где прежде даже в будни можно было встретить тысячи людей, останутся закрытыми до особого распоряжения.

Как заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, эти решения были приняты городским советом "для обеспечения мер безопасности и социального дистанцирования" в условиях, когда пандемия коронавируса еще не побеждена.

Следить за соблюдением правил прогулок будет полиция. Как отметила заместитель мэра Бегонья Вильяс, "чем больше ответственности проявят мадридцы, тем скорее власти откроют парки". Опыт прошлых выходных, когда испанцам впервые разрешили выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, показал: многие отправились бегать именно в парки, где стражи порядка были вынуждены отлавливать нарушителей.

В мэрии подчеркнули, что хотя жителям города и будет разрешено уже на этих выходных гулять в небольших парках, детские и спортивные площадки все еще должны оставаться закрытыми, поскольку они являются потенциальными источниками заражения коронавирусом.