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07.05.2020 / 09:11
Текст: Сергей Бабкин

В Москве появились новые вакансии из-за коронавируса

Московские больницы начали набирать помощников медсестер. Новая должность в штатном расписании введена, чтобы обеспечить лучший уход пациентам с легким течением коронавируса. Персонал работает сутками, и времени на все не хватает.

Помощники больничных сестер будут выполнять обязанности сиделок, при этом они должны обладать навыками медпомощи, сообщили в комплексе социального развития столицы. Им поручат транспортировку пациентов на каталках, антисептическую уборку в палатах, мытье и санитарное обслуживание маломобильных больных. Работать придется сутки, следующий день - "отсыпной". Помощникам выдадут все те же средства защиты от вируса, что и остальным медработникам. Все соцгарантии действуют. Если вдруг заразишься - дадут больничный. Регулярная зарплата - 55 тысяч рублей на руки, плюс федеральные и московские доплаты. Бесплатное питание и проживание в гостинице. К тому же за добровольцем сохраняется предыдущее место работы. Это отличный вариант, если предприятие, на котором трудится помощник, временно закрыто на период пандемии.

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От соискателя требуется заполнить анкету на ya-doma.ru и ждать звонка работодателя. Далее следует небольшое собеседование по WhatsApp. Трудоустройство с 8 мая. Ценным подспорьем будет опыт аналогичной работы. Кандидатам, которые раньше ухаживали за лежачими больными, отдадут предпочтение. Но резюме можно подавать и новичкам, время сейчас такое, что приходится быстро организовывать онлайн-обучение.

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