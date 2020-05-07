В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте

В столице с 12 мая ношение медицинских масок и перчаток в общественном городском транспорте будет обязательным. Об этом нововведении объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте", - заявил Собянин в эфире телеканала "России-24".

В то же время, по словам градоначальника, система цифровых пропусков для передвижения граждан по Москве останется в неизменном виде.