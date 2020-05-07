В Петербурге аферисты обманули вкладчиков на 100 миллионов рублей

Организаторы финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге подыскивали клиентов, убеждая их вложить деньги в якобы высокодоходные финансовые операции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что людей вовлекали через созданные сообщниками интернет-сайты с агрессивной рекламой легкого и быстрого заработка, ориентированной на различные слои населения.

Злоумышленники развернулись широко. Они открыли инвестиционную компанию и колл-центр, в котором работало около сорока менеджеров. Клиентов находили, используя базы данных сайтов по поиску работы. Обзванивали и приглашали их в арендованные в центре города офисы. Там наглядно демонстрировали якобы успешность работы проектов. Работники компании убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денег.

В случае отсутствия у людей финансовой возможности для участия в этих проектах, менеджеры помогали получить заемные средства в подконтрольных микрофинансовых организациях.

Деньги соучастники присваивали и тратили на личные нужды. Кроме того, они открывали новые офисы компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от мошеннической деятельности составил не менее ста миллионов рублей.

Полицейские раскрыли аферу и провели обыск в офисе компании. Было изъято сорок компьютеров с программным обеспечением, создающим видимость успешной работы проектов, десять мобильных телефонов, электронные базы, содержащие информацию о десяти с половиной тысячах граждан, средства сотовой связи с установленным мессенджером, посредством которого велась переписка с клиентами-инвесторами. Обнаружены и бухгалтерские документы и отчетность.

Задержаны трое подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.