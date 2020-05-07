В посольстве РФ в Тегеране состоялась акция "Бессмертный полк"

На территории посольства России в Тегеране прошла традиционная ежегодная акция "Бессмертный полк", передает корреспондент "РГ".

В ежегодном торжественном мероприятии приняли участие сотрудники российской дипмиссии, учащиеся и преподаватели школы при посольстве. Перед участниками акции с речью выступил посол РФ в Иране Леван Джагарян.

Примечательно, что Иран, несмотря на эпидемию коронавируса, стал одной из немногих стран, где состоялась акция "Бессмертный полк".

Ранее стало известно, что в этом году из-за пандемии COVID-19 "Бессмертный полк" в России пройдет в онлайн-режиме.