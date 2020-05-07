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07.05.2020 10:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России выявлен 11 231 новый случай коронавируса

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2476 человек.

Распределение по субъектам:

  1. Москва - 6703
  2. Московская область - 842
  3. Нижегородская область - 312
  4. Санкт-Петербург - 306
  5. Республика Дагестан - 105
  6. Республика Татарстан - 105
  7. Краснодарский край - 99
  8. Ямало-Ненецкий АО - 93
  9. Республика Северная Осетия - 89
  10. Рязанская область - 86
  11. Тульская область - 85
  12. Кабардино-Балкарская Республика - 83
  13. Республика Башкортостан - 83
  14. Ростовская область - 80
  15. Калужская область - 79
  16. Владимирская область - 78
  17. Свердловская область - 76
  18. Брянская область - 75
  19. Тамбовская область - 75
  20. Курская область - 68
  21. Самарская область - 67
  22. Новосибирская область - 67
  23. Волгоградская область - 64
  24. Ленинградская область - 63
  25. Ивановская область - 58
  26. Чувашская Республика - 58
  27. Республика Коми - 56
  28. Смоленская область - 55
  29. Ярославская область - 55
  30. Орловская область - 52
  31. Республика Ингушетия - 49
  32. Республика Бурятия - 49
  33. Липецкая область - 47
  34. Приморский край - 43
  35. Хабаровский край - 43
  36. Республика Мордовия - 41
  37. Саратовская область - 41
  38. Республика Саха (Якутия) - 37
  39. Мурманская область - 35
  40. Белгородская область - 34
  41. Воронежская область - 34
  42. Пензенская область - 34
  43. Ульяновская область - 32
  44. Республика Крым - 32
  45. Республика Марий Эл - 31
  46. Оренбургская область - 31
  47. Чеченская Республика - 29
  48. Республика Калмыкия - 28
  49. Челябинская область - 27
  50. Пермский край - 26
  51. Архангельская область - 25
  52. Астраханская область - 25
  53. Кировская область - 25
  54. Тюменская область - 25
  55. Ставропольский край - 23
  56. Красноярский край - 23
  57. Новгородская область - 21
  58. Костромская область - 18
  59. Кемеровская область - 18
  60. Псковская область - 17
  61. Алтайский край - 17
  62. Тверская область - 16
  63. Калининградская область - 16
  64. Забайкальский край - 16
  65. Ханты-Мансийский АО - 14
  66. Республика Хакасия - 12
  67. Омская область - 11
  68. Республика Карелия - 9
  69. Карачаево-Черкесская Республика - 6
  70. Иркутская область - 6
  71. Амурская область - 6
  72. Еврейская АО - 6
  73. г. Севастополь - 6
  74. Вологодская область - 5
  75. Курганская область - 5
  76. Республика Адыгея - 4
  77. Республика Тыва - 4
  78. Республика Алтай - 2
  79. Томская область - 2
  80. Камчатский край - 2
  81. Магаданская область - 2
  82. Сахалинская область - 2
  83. Ненецкий автономный округ - 1
  84. Чукотский АО - 1
Итого - 11231 человек

В РФ зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) коронавируса в 85 регионах.

За сутки умерли 88 человек:

  1. Белгородская область - 1
  2. Калужская область - 1
  3. Московская область - 15
  4. Тульская область - 1
  5. Москва - 39
  6. Республика Коми - 4
  7. Санкт-Петербург - 4
  8. Республика Крым - 1
  9. Республика Дагестан - 1
  10. Республика Ингушетия - 1
  11. Республика Северная Осетия - Алания - 2
  12. Республика Мордовия - 1
  13. Республика Татарстан - 1
  14. Пермский край - 1
  15. Нижегородская область - 7
  16. Самарская область - 2
  17. Саратовская область - 1
  18. Тюменская область - 1
  19. Новосибирская область - 1
  20. Омская область - 1
  21. Приморский край - 2
Умерло за весь период - 1625 человек

За последние сутки выписано - 2476 выздоровевших:

  1. Белгородская область - 20
  2. Брянская область - 10
  3. Воронежская область - 70
  4. Ивановская область - 17
  5. Калужская область - 3
  6. Курская область - 19
  7. Московская область - 158
  8. Орловская область - 54
  9. Рязанская область - 17
  10. Тамбовская область - 22
  11. Тверская область - 29
  12. Тульская область - 31
  13. Москва - 769
  14. Республика Карелия - 2
  15. Республика Коми - 15
  16. Архангельская область - 11
  17. Вологодская область - 2
  18. Калининградская область - 11
  19. Ленинградская область - 64
  20. Мурманская область - 25
  21. Новгородская область - 2
  22. Псковская область - 6
  23. Санкт-Петербург - 20
  24. Республика Адыгея - 7
  25. Республика Калмыкия - 15
  26. Республика Крым - 4
  27. Краснодарский край - 56
  28. Астраханская область - 10
  29. Волгоградская область - 85
  30. Ростовская область - 27
  31. Севастополь - 1
  32. Республика Дагестан - 35
  33. Республика Ингушетия - 50
  34. Кабардино-Балкарская Республика - 9
  35. Карачаево-Черкесская Республика - 1
  36. Республика Северная Осетия - Алания - 83
  37. Чеченская Республика - 53
  38. Ставропольский край - 24
  39. Республика Башкортостан - 30
  40. Республика Марий Эл - 50
  41. Республика Мордовия - 5
  42. Республика Татарстан - 16
  43. Республика Чувашия - 14
  44. Пермский край - 64
  45. Кировская область - 22
  46. Нижегородская область - 71
  47. Пензенская область - 18
  48. Самарская область - 3
  49. Саратовская область - 2
  50. Ульяновская область - 23
  51. Курганская область - 2
  52. Свердловская область - 19
  53. Тюменская область - 10
  54. Ханты-Мансийский АО - 17
  55. Ямало-Ненецкий автономный округ - 7
  56. Челябинская область - 13
  57. Республика Алтай - 2
  58. Республика Хакасия - 15
  59. Алтайский край - 22
  60. Красноярский край - 41
  61. Иркутская область - 8
  62. Кемеровская область - 2
  63. Новосибирская область - 56
  64. Омская область - 6
  65. Томская область - 7
  66. Республика Бурятия - 11
  67. Республика Саха (Якутия) - 20
  68. Забайкальский край - 5
  69. Приморский край - 18
  70. Магаданская область - 1
  71. Хабаровский край - 30
  72. Еврейская автономная область - 3
  73. Чукотский автономный округ - 6
Выписано за весь период по стране - 23803 человека
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