В России выявлен 11 231 новый случай коронавируса

Распределение по субъектам:

Москва - 6703 Московская область - 842 Нижегородская область - 312 Санкт-Петербург - 306 Республика Дагестан - 105 Республика Татарстан - 105 Краснодарский край - 99 Ямало-Ненецкий АО - 93 Республика Северная Осетия - 89 Рязанская область - 86 Тульская область - 85 Кабардино-Балкарская Республика - 83 Республика Башкортостан - 83 Ростовская область - 80 Калужская область - 79 Владимирская область - 78 Свердловская область - 76 Брянская область - 75 Тамбовская область - 75 Курская область - 68 Самарская область - 67 Новосибирская область - 67 Волгоградская область - 64 Ленинградская область - 63 Ивановская область - 58 Чувашская Республика - 58 Республика Коми - 56 Смоленская область - 55 Ярославская область - 55 Орловская область - 52 Республика Ингушетия - 49 Республика Бурятия - 49 Липецкая область - 47 Приморский край - 43 Хабаровский край - 43 Республика Мордовия - 41 Саратовская область - 41 Республика Саха (Якутия) - 37 Мурманская область - 35 Белгородская область - 34 Воронежская область - 34 Пензенская область - 34 Ульяновская область - 32 Республика Крым - 32 Республика Марий Эл - 31 Оренбургская область - 31 Чеченская Республика - 29 Республика Калмыкия - 28 Челябинская область - 27 Пермский край - 26 Архангельская область - 25 Астраханская область - 25 Кировская область - 25 Тюменская область - 25 Ставропольский край - 23 Красноярский край - 23 Новгородская область - 21 Костромская область - 18 Кемеровская область - 18 Псковская область - 17 Алтайский край - 17 Тверская область - 16 Калининградская область - 16 Забайкальский край - 16 Ханты-Мансийский АО - 14 Республика Хакасия - 12 Омская область - 11 Республика Карелия - 9 Карачаево-Черкесская Республика - 6 Иркутская область - 6 Амурская область - 6 Еврейская АО - 6 г. Севастополь - 6 Вологодская область - 5 Курганская область - 5 Республика Адыгея - 4 Республика Тыва - 4 Республика Алтай - 2 Томская область - 2 Камчатский край - 2 Магаданская область - 2 Сахалинская область - 2 Ненецкий автономный округ - 1 Чукотский АО - 1

Итого - 11231 человек

В РФ зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) коронавируса в 85 регионах.

За сутки умерли 88 человек:

Белгородская область - 1 Калужская область - 1 Московская область - 15 Тульская область - 1 Москва - 39 Республика Коми - 4 Санкт-Петербург - 4 Республика Крым - 1 Республика Дагестан - 1 Республика Ингушетия - 1 Республика Северная Осетия - Алания - 2 Республика Мордовия - 1 Республика Татарстан - 1 Пермский край - 1 Нижегородская область - 7 Самарская область - 2 Саратовская область - 1 Тюменская область - 1 Новосибирская область - 1 Омская область - 1 Приморский край - 2

Умерло за весь период - 1625 человек

За последние сутки выписано - 2476 выздоровевших:

Белгородская область - 20 Брянская область - 10 Воронежская область - 70 Ивановская область - 17 Калужская область - 3 Курская область - 19 Московская область - 158 Орловская область - 54 Рязанская область - 17 Тамбовская область - 22 Тверская область - 29 Тульская область - 31 Москва - 769 Республика Карелия - 2 Республика Коми - 15 Архангельская область - 11 Вологодская область - 2 Калининградская область - 11 Ленинградская область - 64 Мурманская область - 25 Новгородская область - 2 Псковская область - 6 Санкт-Петербург - 20 Республика Адыгея - 7 Республика Калмыкия - 15 Республика Крым - 4 Краснодарский край - 56 Астраханская область - 10 Волгоградская область - 85 Ростовская область - 27 Севастополь - 1 Республика Дагестан - 35 Республика Ингушетия - 50 Кабардино-Балкарская Республика - 9 Карачаево-Черкесская Республика - 1 Республика Северная Осетия - Алания - 83 Чеченская Республика - 53 Ставропольский край - 24 Республика Башкортостан - 30 Республика Марий Эл - 50 Республика Мордовия - 5 Республика Татарстан - 16 Республика Чувашия - 14 Пермский край - 64 Кировская область - 22 Нижегородская область - 71 Пензенская область - 18 Самарская область - 3 Саратовская область - 2 Ульяновская область - 23 Курганская область - 2 Свердловская область - 19 Тюменская область - 10 Ханты-Мансийский АО - 17 Ямало-Ненецкий автономный округ - 7 Челябинская область - 13 Республика Алтай - 2 Республика Хакасия - 15 Алтайский край - 22 Красноярский край - 41 Иркутская область - 8 Кемеровская область - 2 Новосибирская область - 56 Омская область - 6 Томская область - 7 Республика Бурятия - 11 Республика Саха (Якутия) - 20 Забайкальский край - 5 Приморский край - 18 Магаданская область - 1 Хабаровский край - 30 Еврейская автономная область - 3 Чукотский автономный округ - 6

Выписано за весь период по стране - 23803 человека