За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2476 человек.
Распределение по субъектам:
- Москва - 6703
- Московская область - 842
- Нижегородская область - 312
- Санкт-Петербург - 306
- Республика Дагестан - 105
- Республика Татарстан - 105
- Краснодарский край - 99
- Ямало-Ненецкий АО - 93
- Республика Северная Осетия - 89
- Рязанская область - 86
- Тульская область - 85
- Кабардино-Балкарская Республика - 83
- Республика Башкортостан - 83
- Ростовская область - 80
- Калужская область - 79
- Владимирская область - 78
- Свердловская область - 76
- Брянская область - 75
- Тамбовская область - 75
- Курская область - 68
- Самарская область - 67
- Новосибирская область - 67
- Волгоградская область - 64
- Ленинградская область - 63
- Ивановская область - 58
- Чувашская Республика - 58
- Республика Коми - 56
- Смоленская область - 55
- Ярославская область - 55
- Орловская область - 52
- Республика Ингушетия - 49
- Республика Бурятия - 49
- Липецкая область - 47
- Приморский край - 43
- Хабаровский край - 43
- Республика Мордовия - 41
- Саратовская область - 41
- Республика Саха (Якутия) - 37
- Мурманская область - 35
- Белгородская область - 34
- Воронежская область - 34
- Пензенская область - 34
- Ульяновская область - 32
- Республика Крым - 32
- Республика Марий Эл - 31
- Оренбургская область - 31
- Чеченская Республика - 29
- Республика Калмыкия - 28
- Челябинская область - 27
- Пермский край - 26
- Архангельская область - 25
- Астраханская область - 25
- Кировская область - 25
- Тюменская область - 25
- Ставропольский край - 23
- Красноярский край - 23
- Новгородская область - 21
- Костромская область - 18
- Кемеровская область - 18
- Псковская область - 17
- Алтайский край - 17
- Тверская область - 16
- Калининградская область - 16
- Забайкальский край - 16
- Ханты-Мансийский АО - 14
- Республика Хакасия - 12
- Омская область - 11
- Республика Карелия - 9
- Карачаево-Черкесская Республика - 6
- Иркутская область - 6
- Амурская область - 6
- Еврейская АО - 6
- г. Севастополь - 6
- Вологодская область - 5
- Курганская область - 5
- Республика Адыгея - 4
- Республика Тыва - 4
- Республика Алтай - 2
- Томская область - 2
- Камчатский край - 2
- Магаданская область - 2
- Сахалинская область - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
- Чукотский АО - 1
Итого - 11231 человек
В РФ зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) коронавируса в 85 регионах.
За сутки умерли 88 человек:
- Белгородская область - 1
- Калужская область - 1
- Московская область - 15
- Тульская область - 1
- Москва - 39
- Республика Коми - 4
- Санкт-Петербург - 4
- Республика Крым - 1
- Республика Дагестан - 1
- Республика Ингушетия - 1
- Республика Северная Осетия - Алания - 2
- Республика Мордовия - 1
- Республика Татарстан - 1
- Пермский край - 1
- Нижегородская область - 7
- Самарская область - 2
- Саратовская область - 1
- Тюменская область - 1
- Новосибирская область - 1
- Омская область - 1
- Приморский край - 2
Умерло за весь период - 1625 человек
За последние сутки выписано - 2476 выздоровевших:
- Белгородская область - 20
- Брянская область - 10
- Воронежская область - 70
- Ивановская область - 17
- Калужская область - 3
- Курская область - 19
- Московская область - 158
- Орловская область - 54
- Рязанская область - 17
- Тамбовская область - 22
- Тверская область - 29
- Тульская область - 31
- Москва - 769
- Республика Карелия - 2
- Республика Коми - 15
- Архангельская область - 11
- Вологодская область - 2
- Калининградская область - 11
- Ленинградская область - 64
- Мурманская область - 25
- Новгородская область - 2
- Псковская область - 6
- Санкт-Петербург - 20
- Республика Адыгея - 7
- Республика Калмыкия - 15
- Республика Крым - 4
- Краснодарский край - 56
- Астраханская область - 10
- Волгоградская область - 85
- Ростовская область - 27
- Севастополь - 1
- Республика Дагестан - 35
- Республика Ингушетия - 50
- Кабардино-Балкарская Республика - 9
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Республика Северная Осетия - Алания - 83
- Чеченская Республика - 53
- Ставропольский край - 24
- Республика Башкортостан - 30
- Республика Марий Эл - 50
- Республика Мордовия - 5
- Республика Татарстан - 16
- Республика Чувашия - 14
- Пермский край - 64
- Кировская область - 22
- Нижегородская область - 71
- Пензенская область - 18
- Самарская область - 3
- Саратовская область - 2
- Ульяновская область - 23
- Курганская область - 2
- Свердловская область - 19
- Тюменская область - 10
- Ханты-Мансийский АО - 17
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 7
- Челябинская область - 13
- Республика Алтай - 2
- Республика Хакасия - 15
- Алтайский край - 22
- Красноярский край - 41
- Иркутская область - 8
- Кемеровская область - 2
- Новосибирская область - 56
- Омская область - 6
- Томская область - 7
- Республика Бурятия - 11
- Республика Саха (Якутия) - 20
- Забайкальский край - 5
- Приморский край - 18
- Магаданская область - 1
- Хабаровский край - 30
- Еврейская автономная область - 3
- Чукотский автономный округ - 6
Выписано за весь период по стране - 23803 человека