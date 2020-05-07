В Ростуризме рассказали о возможности открытия отелей для туристов

Первыми можно было бы открыть для туристов средства размещения, обладающие медицинской лицензией, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия-24".

"Если бы мы сейчас принимали решение относительно того, что в первую очередь запускать, я бы предлагала санаторно-курортные учреждения по всей стране, у которых есть медицинская лицензия", - сказала Зарина Догузова.

Также можно было бы говорить об открытии апарт-отелей и отелей с выделенными кухнями, когда нет необходимости спускаться в общий ресторан, добавила она.

При этом запускать отели и санатории нужно со сбалансированными и оптимальными правилами, заметила руководитель Ростуризма. Все будет зависеть от конкретной обстановки в том или ином регионе.

"На первом месте безопасность людей, но и требования к бизнесу не должны быть чрезмерны. Они должны позволить бизнесу функционировать по крайней мере, не в минус и не в ущерб себе", - заметила Догузова.

По ее словам, всего в России действует чуть более 12 тысяч отелей. При этом, действительно конкурентоспособный продукт предлагают не более 20% из них это где-то всего 100 тысяч номеров. Нужно постараться сохранить созданную с большим трудом туристскую инфраструктуру в России и развивать ее дальше, подчеркнула руководитель Ростуризма.