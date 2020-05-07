В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч

В Соединенных Штатах продолжает расти число жертв пандемии коронавируса, передает РИА Новости. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, COVID-19 унес жизни более чем 75 тысяч американцев.

Точная цифра утро четверга 7 мая - 75 054 умерших. Общее число зараженных - 1 миллион 245 тысяч человек. Выздоровели от заболевания почти 190 тысяч.

По последним данным, США уверенно возглавляют печальный рейтинг человеческих потерь от коронавируса, значительно опережая идущие далее по списку Великобританию (30,6 тысячи умерших), Италию (29,9 тысяч) и Испанию (26 тысяч).