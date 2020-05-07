В Тегеране открылась мечеть, работающая по принципу автокинотеатра

Власти Тегерана в рамках проводимой политики социального дистанцирования для противодействия коронавирусной инфекции нашли оригинальный способ, как собраться верующим для совершения вечернего намаза (молитвы) в одном месте и при этом не общаться друг с другом.

Как выяснил корреспондент "РГ", в западной части иранской столицы в парке "Эрам", что соседствует с местным зоопарком, открылась мечеть, работа которой построена по принципу автокинотеатра.

Каждый вечер тегеранцы, желающие собраться для совместного чтения Корана и молитв в священный для мусульман месяц рамадан, подъезжают на автомобилях на парковку при парке. Там сооружен экран, на который проецируется изображение мечети. Таким образом верующие, не выходя из машины могут в спокойной обстановке мысленно пообщаться с богом, созерцая при этом религиозный храм.

На парковке работают организаторы мероприятия, которые занимаются регулировкой движения, а также следят за дисциплиной выполнения требований социальной дистанции.

Напомним, что в Иране на фоне постепенной стабилизации эпидемиологической обстановки власти страны разрешили в ряде регионов возобновить работу мечетей и религиозных центров. Однако в Тегеране, где ситуация с коронавирусом пока остается напряженной, по-прежнему действует запрет на открытие мечетей.

По последним данным Минздрава страны, количество случаев заражения COVID-19 в Иране с 19 февраля достигло 101 650. При этом выздоровели 81 587 пациентов, 6418 человек скончались.