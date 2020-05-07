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07.05.2020 22:22
Рубрика: В мире

В Варшаве толпы демонстрантов без масок требовали поддержки бизнеса

Текст: Ариадна Рокоссовская

Демонстранты на автомобилях в центре Варшавы заблокировали одну из магистралей, после чего пешком направились к зданию канцелярии премьер-министра. "Мы остаемся тут на ночь. Нам нужны пледы, походные кухни и чай", - пишут они в соцсетях. Протест фермеров и предпринимателей спонтанно превратился в митинг всех, кто недоволен политикой властей.

Фото: REUTERS
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Напомним, что в Польше с 20 марта введен режим эпидемии. С 20 апреля началось поэтапное снятие ограничений, 4-го мая были открыты магазины и крупные торговые центры. Но, по данным польской Федерации Предпринимателей и конфедерации Lewiatan, в период с 16 марта по 5 мая из-за ограничений экономической и общественной активности польская экономика уже потеряла 106 миллиардов злотых. "Мы требуем встречи с премьером Матеушем Моравецким", - заявил главный организатор митинга, предприниматель и кандидат на пост президента Польши Павел Тайнано. "Мы хотим потребовать, чтобы деньги на помощь бизнесменам не рассеивались по чиновничьему аппарату", - пояснил он. Кроме того, протестующие требуют отставки премьера Моравецкого и министра здравоохранения Лукаша Шумовского.

Протестующие у канцелярии премьера держат в руках польские флаги и плакаты, судя по кадрам, снятым в центре Варшавы, многие из них без масок. При этом, на сегодняшний день в стране больше 15 тысяч заразившихся COVID-19, 755 умерших. Судя по всему, в ближайшее время количество заразившихся в Варшаве будет расти. За появление в общественных местах без маски грозит штраф 120 долларов.

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