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07.05.2020 18:53
Рубрика: Власть

Память сильнее политики

Валентина Матвиенко обсудила 9 Мая с парламентариями Европы и Азии
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8152)
Юбилей Победы отметят во многих странах, затронутых Второй мировой войной. Об этом говорили в четверг участники онлайн-конференции, которая прошла по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Парламентарии 14 стран бывшего СССР и нескольких государств Восточной Европы рассказали, как планируют отметить 9 Мая в условиях временных ограничений, вызванных пандемией, и запретов политического характера.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Глава Совфеда напомнила, что во время Второй мировой войны разные страны смогли объединиться против общего зла. "Полагаю, что стоит в очередной раз осмыслить уроки Победы, ее значение для настоящего и будущего, - считает Валентина Матвиенко. - Ни у кого нет права изменять историю и изменять истории".

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко - о 75-летии Великой Победы

Она призвала зарубежных коллег вместе с Россией добиться признания победы над нацизмом всемирным наследием человечества, а памятников освободителям - всемирным мемориалом. Сенатор также пригласила всех желающих принять участие в акции, которая пройдет 9 мая после минуты молчания, - спеть песню "День Победы". "Слова эти дороги и любимы гражданами многих других государств. Присоединяйтесь", - сказала председатель СФ.

Сенатор пригласила всех желающих принять участие в акции 9 мая после минуты молчания - спеть "День Победы"

На призыв готовы откликнуться во многих странах, даже там, где День Победы не в чести. "Для нас это великий праздник, несмотря на то, что в официальном календаре его нет", - рассказала депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок. По ее словам, на территории страны находится около 500 военных памятников, где покоятся 150 тысяч погибших в боях с нацистами. "В этом году мы предложили людям посетить все, даже самые небольшие захоронения", - рассказала Жданок. Цветы к мемориалам несут и жители Эстонии, сообщила депутат Европарламента от этой страны Яна Тоом. Из-за ограничений, связанных с пандемией, жители Эстонии не участвуют в массовых мероприятиях. "Но люди все равно пойдут, просто их будет меньше, - считает депутат. - Уже вчера я видела, что у Бронзового солдата лежат цветы".

В мире запущена акция исполнения песни "День Победы"

Депутаты Верховной рады Украины от оппозиционной платформы "За жизнь" вчера вновь попытались провести постановление о праздновании 75-летия Победы на государственном уровне. Как рассказал зампред комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Олег Волошин, в обществе были большие надежды на то, что с приходом нового президента отношение к Дню Победы изменится, тем более что дед Владимира Зеленского воевал. "Я не сомневаюсь, что в душе он разделяет те ценности, которые объединили нас всех здесь, но на государственном уровне нынешняя власть идет по той же колее, что и предыдущая", - отметил депутат.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев призвал не откладывать на потом усилия по сохранению памяти о Второй мировой войне. "Мы бессильны перед временем, мы, надеюсь, сильны перед вызовами пандемий, но мы совершенно точно всесильны в том, чтобы противодействовать грязным, безнравственным, позорным политическим попыткам переписывания и фальсификации истории", - сказал сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации 75-летие Победы День Победы Вторая мировая война

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