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07.05.2020 20:09
Рубрика: Власть

Ниже среднего

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8152)
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, больнее всего ударит по среднему классу. Об этом предупредил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. По его мнению, доходы будут падать у всех, но бедные как были бедными, так ими и останутся, то же и богатые. А вот кто сильно обнищает, так это средний класс. Его представители могут перешагнуть черту бедности. Больше всего это коснется предпринимателей, работающих в сфере услуг.

Уровень безработицы в стране сейчас находится на историческом минимуме - 4,4 процента. Пандемия "откорректирует" этот показатель. В 2020 году он, по прогнозам, достигнет 8 процентов. Кто-то даже прогнозирует 9,5 процента в нынешнем году и 9,8 - в 2021-м. Через четыре года, считает Ярослав Кузьминов, без работы останется больше людей, чем было в докризисный период 2019 года. И так во всем мире. По оценкам Международной организации труда (МОТ), в результате пандемии коронавируса около 25 миллионов человек в мире могут лишиться работы. "Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики, - говорит Кузьминов. - Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5-7 процентов ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди - пожилые люди, больные люди - прожили дольше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение".

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До начала эпидемии наблюдался хотя и незначительный, но все-таки рост реальных располагаемых доходов. В марте Росстат сообщал, что за 2019 год эти доходы выросли на 0,8 процента (оборот розницы - на 1,6). Причем доходы росли второй год подряд после четырехлетнего падения. По мнению директора финансового центра "Сколково - РЭШ" Олега Шибанова, основную роль в увеличении доходов сыграли зарплаты. За год они выросли на 2,5 процента, их доля в реальных располагаемых доходах до последнего месяца превышала 50 процентов. Сыграло свою роль и замедление инфляции. По данным Росстата, в 2019 году она составила 3 процента, и таким образом рост располагаемых доходов стал более "реальным". Слегка сокращалось и неравенство по зарплатам. Как сообщал Росстат, в 2019 году разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины.

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, больнее всего ударит по среднему классу

Ничего этого как минимум в ближайшие два года уже не будет. Усилятся те негативные тенденции, которые дали о себе знать в прошедшем году. И здесь тоже больше всех пострадает средний класс. Уровень безработицы среди его представителей резко поднимется. Согласно исследованию, проведенному Сбербанком в рамках ежеквартального опроса "Потребительский индекс Иванова", в четвертом квартале 2019 года он поднялся с 10,9 процента до 11,9. Более 9 процентов опрошенных (в предыдущем квартале было 8,1) сообщали, что заняты частично, но желают работать полный день. Едва ли это желание осуществится в обозримом будущем. Потому что основной источник доходов среднего класса - малый и средний бизнес. Эпидемия нанесла по нему жесточайший удар. В стране закрылись десятки тысяч частных предприятий торговли, транспорта, общепита, сферы досуга. Малый бизнес давал работу 10-15 млн человек. Опрос Торгово-промышленной палаты среди малых и средних предприятий показал, что 3 млн из них могут закрыться. Работу потеряют 8,6 млн человек. Это значит, что доля среднего класса в России продолжит снижаться. За последние два года она уменьшилась на 10 процентов. Как показал все тот же опрос по "Потребительскому индексу Иванова", 14 млн человек, находившихся ранее в этом сегменте, начали относить себя к бедному населению.

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Во всем мире у среднего класса ныне тяжелые времена. Это при том, что и так, без влияния пандемии, численность среднего класса сокращается в большинстве развитых стран, и представителям каждого следующего поколения пробиваться в его ряды становится все сложнее. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к категории среднего класса причисляют себя почти две трети населения стран ОЭСР. Сюда входят домохозяйства с доходом в 75-200 процентов медианного по стране. И эта группа сокращается с каждым новым поколением. За последние десять лет в большинстве стран ОЭСР средние доходы почти не выросли: рост составил 0,3 процента в год. При этом стоимость жизни среднего класса (а это хорошее жилье, образование и медицина) росла быстрее инфляции. В результате более 20 процентов домохозяйств среднего класса тратят больше, чем зарабатывают.

В России свои и весьма разноречивые представления о том, что есть средний класс. Есть ряд признаков, по которым наши граждане идентифицируют себя как представителей среднего класса. Первое - достойный профессиональный статус. Его имеют те, кто занимается работой, требующей высокой квалификации и преимущественно связанной с умственным трудом. Сюда относятся врачи, учителя, вузовские преподаватели, экономисты, юристы... Второй признак связан с материальной обеспеченностью. Он тоже важен, хотя меньше, чем первый. Третье - это самоощущение.

Во всем мире у среднего класса ныне тяжелые времена. Это при том, что и так, без влияния пандемии, его численность сокращается

"Средний класс как массовое сколько-нибудь однородное явление в России, на мой взгляд, так и не возник, - говорит доктор экономических наук, руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. - То, что по внешним критериям выглядит как средний класс, - это в подавляющем большинстве представители чиновничьей бюрократии, а в нижней части - так называемые бюджетники".

Российский средний класс, по опросам, и сам в последнее время не был удовлетворен своим положением. Теперь оно приблизилось к катастрофическому.

Власть Позиция Экономика Макроэкономика Колонка Валерия Выжутовича

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