ВЦИОМ: Россияне хотят получать госуслуги онлайн и после пандемии

Россияне оценили некоторые нововведения, появившиеся в их жизни в период самоизоляции, и считают, что часть из них стоит оставить и после завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВЦИОМ, ссылаясь на данные последнего опроса.

Более половины респондентов - 52% - приветствуют получение госуслуг онлайн и считают необходимым сохранить этот формат.

Каждый второй (50%) поддерживает дальнейшее развитие волонтерства.

Работать удаленно понравилось 42% опрошенных - они считают, что такая возможность должна остаться для офисных сотрудников и после завершения пандемии.

За сохранение дополнительного онлайн-образования для взрослых выступили 37%, в вузах и в школах - 30% и 29% соответственно.

Каждый третий видит необходимость расширять возможности просмотра спектаклей и выставок онлайн (33%).