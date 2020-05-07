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07.05.2020 10:34
Рубрика: В мире

Верховный суд Израиля одобрил формирование правительственной коалиции

Текст: Лейла Зеленкова

Обвинения премьер-министра Биньямина Нетаньяху в коррупции не лишают его права формирования кабинета министров, постановили судебные власти Израиля. Высший суд справедливости отклонил в среду все оппозиционные апелляции с требованием запретить Нетаньяху реализацию коалиционного соглашения между партиями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", об этом сообщает государственное радио Израиля "Кан".

Фото: Clandestine Immigration and Naval Museum, Haifa / wikimedia.org
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Новое правительство должно быть приведено к присяге уже 13 мая. На слушаниях, прошедших на этой недели, Верховный суд заслушал аргументы восьми петиционеров, выступающих против сделки двух партий, среди них был и бывший партнер Бени Ганца Яир Лапид, главы партии "Еш Атид". Еще в конце апреля Лапид в своем выступлении для прессы назвал новое правительство "бюрократическим чудовищем", которое трудоустраивает "своих людей". Лапид также заявил, что Ганц обманул своих избирателей.

Тем не менее, по мнению наблюдателей, коалиция двух партий может принести Израилю политическую стабильность и восполнить экономический урон, который нанес стране COVID-19. Напомним, что коалиционное соглашение Нетаньяху-Ганца имеет 61 голос из 120 в парламенте. В соответствии с трехлетним соглашением Нетаньяху будет оставаться на посту премьер-министра в течение 18 месяцев, в то время как Ганц будет его заместителем и также получит новую должность в структуре израильского правительства.

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