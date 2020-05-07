Владимир Путин поручил расширить перечень пострадавших отраслей

Перечень наиболее пострадавших отраслей будет расширен за счет внутреннего водного транспорта и пригородных железнодорожных перевозок, а в общенациональный план действий включат развитие внутреннего туризма. Такие поручения дал Владимир Путин на совещании по развитию транспорта. После спада эпидемии предстоит анализ санитарных и профилактических мер: нельзя "перегнуть палку", задавить бизнес формальными и бессмысленными требованиями - они должны быть соразмерны рискам, также указал президент.

На совещании обсудили неотложные меры поддержки отрасли и перспективы ее развития. В транспортном комплексе занято около 4,5 млн человек. Как и другие отрасли, он проходит трудный этап, вызванный эпидемией и вынужденными ограничениями. Но и в таких непростых условиях компании обеспечивают надежное сообщение регионов и территорий, что для нашей огромной страны - стратегическая задача, сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса и напомнил о решении выделить из Резервного фонда правительства более 23 млрд рублей в качестве оперативной помощи авиакомпаниям.

Во всех видах транспорта определены системообразующие предприятия для получения особых мер поддержки. Но это федеральный перечень, а в каждом регионе есть компании, которые выполняют системные задачи - в основном это автобусные и речные перевозки, пригородное железнодорожное сообщение, перечислил Путин и попросил губернаторов предусмотреть механизмы их поддержки.

Общая проблема для пассажирского транспорта - сокращение турпотоков. Международный туризм фактически остановлен, констатировал глава государства, призвав ориентировать резервы на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок. Также президент считает нужным вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов в российских морпортах. На фоне падения глобального спроса обострилась борьба за международные рынки, и чтобы повысить конкурентоспособность российских товаров, экспортеры должны действовать вместе с транспортными компаниями. "Рассчитываю, что наши перевозчики предложат эффективные логистические модели, которые смогут поддержать, стимулировать экспорт", - заметил Путин.

Главы регионов должны предусмотреть механизмы поддержки автобусов, электричек и речного транспорта

Он поручил максимально сохранить инвестпрограммы транспортного комплекса. "От слаженной работы транспортных, логистических компаний будет во многом зависеть быстрая нормализация экономической, деловой жизни", - заявил президент. Очевидно, после спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, прежде всего - на транспорте. "Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств. Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", - сказал Путин.

Министр транспорта констатировал падение в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта от 70 до 95 процентов. Евгений Дитрих попросил поручить регионам не допускать излишне жестких мер, препятствующих нормальной работе транспорта, согласовывать с минтрансом и МВД решения о введении ограничений, а также попросил решить вопрос о выравнивании тарифов на контейнерные перевозки. Нужна субсидия - 1 млрд рублей. Ключевой проблемой министр назвал оплату лизинговых платежей: статья расходов на лизинг в общесистемные меры не попала. Еще он сообщил, что минтранс и Роспотребнадзор до конца мая утвердят дополнения в правила перевозки пассажиров по медицинской безопасности: "маски, перчатки, контроль на входе". Минтранс предварительно согласовал с минфином выделение 10,1 млрд рублей для помощи аэропортам на срок до июля, и Дитрих попросил президента это поддержать. При этом добавил, что позже на поддержку авиакомпаний и аэропортов может понадобиться еще около 30 млрд рублей. Глава РЖД Олег Белозеров заверил, что транспортная доступность регионов сохранена, а для инвестпрограммы планируется выпустить бессрочные облигации.

Все предложения будут внимательно проанализированы, заверил президент и остановился на системных решениях. Первое: в ближайшее время нужно расширить перечень наиболее пострадавших отраслей - добавить внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки. Второе: важно укреплять инфраструктуру, обновлять парк - Путин поручил кабмину с ЦБ в сжатые сроки подготовить нормативную и регуляторную базу по бессрочным облигациям РЖД - чтобы они были выпущены в этом году. Третье: следует быстрее перенаправить грузопотоки на отечественные порты. Пока сложно сказать, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок. Поэтому нужно форсировать развитие внутреннего туризма, формировать привлекательные маршруты и открывать новые направления.