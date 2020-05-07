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Рубрика: В мире

Власти Китая понизили уровень эпидугрозы по COVID-19 во всех регионах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

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"Шестого мая власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции в городах Суйфэньхэ и Харбин со среднего до низкого. С седьмого мая уровень угрозы понижен в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян. Теперь все 125 городов и уездов провинции считаются районами с низким уровнем угрозы", - пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Принятое решение позволит властям на местах скорректировать меры профилактики, вновь запустить производства, начать постепенно восстанавливать привычный режим работы и жизни. В провинции Хэйлунцзян находятся 140 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе прибывшие из-за рубежа, а также бессимптомные носители.

Эпидситуация на приграничной с Россией территории обострилась в начале апреля, что было вызвано массовым возвращением на родину граждан КНР. Власти ввели жесткие ограничения, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции от которой в мире пострадали свыше 3,5 миллионов человек. Напомним, вспышка нового заболевания была впервые зарегистрирована в Центральном Китае в конце декабря 2019 года, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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