Вирусолог оценил влияние лета на распространение коронавируса

Жаркая летняя погода может повлиять на распространение коронавируса. Такую точку зрения "Пятому каналу" высказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, летняя погода может замедлить распространение COVID-19. Этому будет способствовать не губительное воздействие на вирус солнца, а сезонное укрепление иммунитета и изменение образа жизни.

По словам эксперта, именно хорошая погода и лето могут стать факторами противодействия коронавирусу.

"У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это зимой", - говорит Анатолий Альтштейн.

Он признался, что рассчитывает на снижение темпов распространения эпидемии в летний период.