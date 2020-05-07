Врач назвала внешние признаки, указывающие на проблемы с кишечником

В норме в кишечнике проживает около 500 видов бактерий, которые помогают переваривать пищу, расщеплять белки, жиры и углеводы, обеспечивают функционирование гормональной и нервной систем.

Вместе с полезными бактериями живут и болезнетворные. Они активизируются при стрессах, снижении иммунитета, развитии заболеваний. Чрезмерный рост вредных бактерий отражается и на внешнем виде, пояснила врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.

- Кожа становится склонной к воспалению, бледной, сухой, и даже дряблой, когда нарушается всасывание витаминов и минералов и появляется дисбактериоз. Кожные проявления также могут присутствовать при язвенном колите и болезни Крона. Еще один признак связан с нехваткой витаминов. Так, при нарушении всасывания витамина B2 в углах рта возникают высыпания, которые могут мокнуть и трескаться, - объяснила врач.

Чтобы справиться с проблемами, специалист посоветовала есть меньше "быстрых" углеводов (сахар, сладости, выпечка) и больше "медленных" (фрукты, овощи, зерновые).

- И еще стоит включить в рацион ферментированные продукты - квашеную капусту, соленые огурцы. По рекомендации врача, можно добавить пробиотики - готовые препараты с полезными бактериями и дополнительно витамины (например, витамин D), - заключила врач.