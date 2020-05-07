Военные РФ и Турции увеличили протяженность патрулирования в Идлибе

Российские и турецкие военные расширили зону патрулирования участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Там отметили, что впервые совместный российско-турецкий патруль дошел до города Эриха в провинции Идлиб. "Протяженность маршрута была увеличена и составила около 15 километров",-сказали в ЦПВС.

С воздуха движение совместной колонны контролировали беспилотники ВКС России. Российские военнослужащие проводили патрулирование на двух БТР-82А и бронеавтомобиле "Тигр". Организация взаимодействия велась через Совместный координационный центр.

В ЦПВС напомнили, что это уже девятое по счету совместное патрулирование российских и турецких военных.

Договоренность о совместных патрулях в зоне деэскалации была достигнута между президентами России и Турции 5 марта 2020 года в Москве.