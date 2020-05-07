Волонтеры по телефону прочитают детям стихи и рассказы о войне

7 мая стартует пятидневный телефонный марафон чтения стихов и рассказов о войне, посвященный 75-летию Победы. Акцию запустили волонтеры, которые уже больше месяца в рамках проекта "В сказку - из дома" читают по телефону сказки детям, живущим в самых удаленных уголках страны и оказавшихся в самоизоляции без свободного доступа к интернету.

Волонтеров проекта "В сказку - из дома" поддержала министр культура РФ Ольга Любимова. Она отметила, что менее чем за месяц работы волонтеры почитали более 40 тысяч сказок.

"Пятидневный марафон, приуроченный к 75-летию Победы - очень своевременная акция. У ребят появилась еще одна прекрасная возможность узнать о том непростом периоде нашей истории. Уверена, произведения в исполнении волонтеров найдут отклик в сердце каждого молодого слушателя", - подчеркнула Ольга Любимова.

С 7 по 11 мая более 350 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Саратова, Нижнего Новгорода, Кемерова, Южно-Сахалинска и других городов России будут ждать звонков школьников по бесплатному номеру 8-800-250-10-51. Ребята смогут прослушать более 150 рассказов и стихотворений о Великой Отечественной войне из коллекции Национальной электронной детской библиотеки. Среди них произведения Николая Богданова, Юрия Германа, Александра Твардовского, Константина Паустовского, Льва Кассиля, Самуила Маршака, Константина Симонова и других авторов.

В роли волонтеров-чтецов выступают вожатые Российского движения школьников, библиотекари, актеры региональных театров, студенты факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и других российских вузов.

Горячая линия проекта "Сказка из дома" будет доступна юным жителям всех регионов с 12:00 до 22:00 по местному времени.