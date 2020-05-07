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07.05.2020 17:41
Рубрика: Общество

Человеческий мозг во сне воспроизводит прошедший день - исследование

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медики выяснили, что во сне мозг человека повторяет нервные импульсы, которые происходили с ним в течение дня. Это происходит для того, чтобы запомнить те или иные события, пишет New Atlas.

Ранее этот процесс наблюдали у животных, а у людей изучали лишь косвенно. Ученым мешало то, что современные методы визуализации головного мозга, например МРТ, не имеют достаточного пространственного разрешения.

Фото: iStock
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В эксперименте участвовали два пациента с тетраплегией - параличом большей части тела, включая руки и ноги. В мозг этих людей с тяжелыми травмами позвоночника внедряли крошечные микроэлектродные решетки. Целью исследования была разработка интерфейса мозг-компьютер, чтобы помочь людям с серьезными нарушениями моторики контролировать компьютеры и другие устройства.

После внедрения решеток пациентам дали задание "сыграть" в видеоигру 80-х годов "Саймон", целью которой было запомнить и повторить сочетания цветов. Только вместо движений компьютерной мышью люди должны были представить перемещение курсора в нужной последовательности. Затем участникам исследования дали отдохнуть и поспать. В это время ученые заметили, что во время сна мозг повторял игровые паттерны.

- Это первое прямое доказательство того, что мозг людей "проигрывает" происходящее во сне после обучения. Этот процесс помогает закрепить воспоминания. Все механизмы консолидации памяти, связанные с воспроизведением, которые мы изучали на животных все эти десятилетия, на самом деле могут распространяться и на людей, - считает одна из авторов исследования Беата Яросевич.

Однако, по ее мнению, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, какая именно фаза сна запускает этот механизм. Яросевич считает, что результаты работы говорят еще и о важности сна во время учебы или обучения новым навыкам.

Общество Наука

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