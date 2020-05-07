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07.05.2020 16:24
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказал о главных ошибках при ношении маски

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В связи с введением в ряде регионов страны так называемого масочного режима специалисты решили напомнить, как правильно носить защитные маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Как пояснил для aif.ru кандидат медицинских наук, врач высшей категории, оториноларинголог Владимир Зайцев, носить маску на подбородке, что порой можно наблюдать, бессмысленно.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Изделие должно плотно закрывать нос и подбородок и по-хорошему иметь алюминиевую полоску-перемычку, которая не даст маске сползать и хорошо прижмет ее к носу. Важно, чтобы сверху не было прохождения воздуха.

Также многие сводят на нет усилия, предпринятые для защиты от вируса, неправильно снимая маску.

"Следует аккуратно стягивать ее за крепления-резиночки. Причем предварительно руки надо обработать санитайзером. Еще некоторые капают эфирные масла или даже спирт на маску для обеззараживания. Ни в коем случае так делать нельзя. Ни спирт, ни водку, ни антисептики, ни масла. Есть риски получить ожог слизистой", - предупредил врач, добавив, что для усиления защитного эффекта перед надеванием маски лучше заложить в нос противовирусную мазь.

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