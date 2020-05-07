Подать заявление на оформление пенсий и других социальных выплат можно будет через электронную почту, мессенджеры или социальные сети. При этом отдельные документы, например, об образовании, можно будет лишь задекларировать или предоставить копию - госорганы проверят их сами. Законопроект об этом минэкономразвития внесло в правительство.

Конкретные механизмы реализации этой идеи будут проработаны отдельно, сообщили в министерстве. Сейчас готовится соответствующий проект постановления правительства.

В апреле, когда большинство МФЦ были закрыты и число их посетителей резко снизилось, количество обращений через портал госуслуг выросло, но не пропорционально. "Опросы показывают различные причины невозможности получения государственных услуг в электронной форме - от неумения пользоваться интернетом и отсутствия компьютера дома до сложности регистрации и предоставления сведений в системе", - отмечают в минэкономразвития. Поэтому ведомство предлагает присмотреться к другим вариантам дистанционного обслуживания людей.

Многие госуслуги уже сейчас можно получить онлайн. Но часть из них доступны в таком формате лишь на время пандемии.

Так, до 30 июня дистанционно можно оформить пенсию - через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) или портала госуслуг. Так сейчас оформляется большинство пенсий - на основе переданных работодателем данных.

Минтруд сообщает, что многие услуги не только переведены в электронный вид, но по некоторым из них минимизировано количество требуемых сведений и упрощен порядок получения.

Например, с 9 апреля можно без личного присутствия оформить пособие по безработице - достаточно заполнить заявление и резюме на портале "Работа в России". С 15 апреля в проактивном формате оформляется сертификат на материнский капитал: сведения из системы ЗАГСа "подтягиваются" и обрабатываются ПФР, а сертификат автоматически приходит в личный кабинет родителей на портале госуслуг.

Частные пенсионные фонды давно используют дистанционный способ оформления пенсий. "В период самоизоляции спрос на онлайн-услуги пенсионных фондов увеличился более чем вдвое, а суммы онлайн-взносов в отдельные фонды увеличились в 10 раз", - говорит говорит Константин Угрюмов, президент Национальной ассоциации пенсионных фондов.