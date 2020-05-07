Журналисту RT в Венесуэле угрожали после публикации о бывших спецназовцах США

Корреспондент RT в Венесуэле Эрика Ортега стала получать угрозы после того, как сообщила в Twitter про попытку группы наемников, в числе которых были и бывшие спецназовцы США, проникнуть на территорию Венесуэлы для того, чтобы устроить там госпереворот.

Как написала в своем Twitter главред RT Маргарита Симоньян, "бывшие американские спецназовцы угрожали убить нашу журналистку".

Речь идет об ответе на твит Ортеги, который пришел от частной охранной компании Silvercorp USA, созданной бывшим американским спецназовцем Джорданом Гудро, который был в составе группы, проникшей на территорию Венесуэлы и задержанной там.

"Наемникам за их работу платят. Но я с удовольствием сделаю эту работу бесплатно, чтобы избавить мир от подстилок Мадуро, таких как ты", - было написано от имени Silvercorp USA.

Посольство РФ в США уже отметило, что видит в таком ответе явную угрозу жизни журналистки, и удивилось, почему хранят молчание американские правозащитники и власти.