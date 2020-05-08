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33-летняя актриса Мария Ивакова заразилась коронавирусом

Новости
    08.05.2020, 11:44
Текст:   Олег Усков

Российская телеведущая, актриса и модель Мария Ивакова заразилась новой коронавирусной инфекцией. О чем рассказала подписчикам своего Instagram.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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"Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния", - уведомила артистка.

По словам Марии, она уже связалась со своим доктором и он прописал ей "мощную противовирусную терапию". В рамках которой Ивакова пьет много воды, спит и позитивно мыслит.

При этом девушка подчеркивает, что у ее партнера по танцам, как и у бойфренда, тесты показали отрицательный результат.

Где она могла заразиться, Ивакова не знает, предупреждает, что как минимум ближайшие две недели поклонникам никаких проектов с ее участием ждать не стоит и выражает надежду, что ни у кого, с кем она так или иначе контактировала, заразы нет.

Мария Ивакова родилась 16 июня 1986 года в Казахстане. Первая слава пришла в 2009-м - на YouTube-шоу "От бедра". Далее была программа о моде на MTV Россия, "Орел и решка. Шопинг", "Орел и решка", "Орел и решка. Россия", "Утро Пятницы".

Сыграла в "Привычке расставаться", лентах "8 новых свиданий" и "8 лучших свиданий", в "Нефутболе". Дублировала крольчиху Джуди, главную героиню, в русской локализации "Зверополиса".

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