Алина Загитова посоветовала, чем заняться на самоизоляции

Алина Загитова участвует в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. 2016 год. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая объявила о паузе в карьере, выступила в рубрике Москомспорта "Рекомендации" и посоветовала, как разнообразить досуг в период самоизоляции.

Загитова предложила посмотреть "Гарри Поттера", "Титаник" и "Аватар". В списке для чтения оказались книга Джона Кехо "Подсознание может все" и учебник по биологии. Алина также посоветовала придерживаться здорового питания и приготовить овощи и рыбу. В качестве тренировки чемпионка выбрала отжимания, приседания и планку.

Напомним, что, начав выступать в нынешнем сезоне, Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го. Она не принимала участие в отборочном чемпионате России и, следовательно, не отбиралась на январский чемпионат Европы и мировое первенство, которое должно было состояться в марте, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Загитова на время самоизоляции уехала из Москвы, где она возобновила тренировки в группе Этери Тутберидзе, и сейчас находится с родителями в Казани.