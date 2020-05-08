Алина Загитова посоветовала, чем заняться на самоизоляции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая объявила о паузе в карьере, выступила в рубрике Москомспорта "Рекомендации" и посоветовала, как разнообразить досуг в период самоизоляции.
Загитова предложила посмотреть "Гарри Поттера", "Титаник" и "Аватар". В списке для чтения оказались книга Джона Кехо "Подсознание может все" и учебник по биологии. Алина также посоветовала придерживаться здорового питания и приготовить овощи и рыбу. В качестве тренировки чемпионка выбрала отжимания, приседания и планку.
Напомним, что, начав выступать в нынешнем сезоне, Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го. Она не принимала участие в отборочном чемпионате России и, следовательно, не отбиралась на январский чемпионат Европы и мировое первенство, которое должно было состояться в марте, но было отменено из-за пандемии коронавируса.
Загитова на время самоизоляции уехала из Москвы, где она возобновила тренировки в группе Этери Тутберидзе, и сейчас находится с родителями в Казани.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, выступив в рубрике Москомспорта «Рекомендации», поможет вам разнообразить досуг в период самоизоляции.#Москомспорт pic.twitter.com/lGxVOz4C3N— Департамент спорта города Москвы (@sportmos) May 7, 2020