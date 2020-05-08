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8 мая 2020 г.

Указ губернатора Алтайского края от 8 мая 2020 года № 77 "Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания"

Дата подписания 8 мая 2020 г.
Опубликован 8 мая 2020 г.
Вступает в силу 12 мая 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 06.05.2020 № 22-00-01/33-5580-2020 постановляю:

1. Гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски лицевые для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.

2. Настоящий указ вступает в силу с 12.05.2020.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко



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