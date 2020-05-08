Распоряжение губернатора Амурской области от 8 мая 2020 года № 96-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 30.04.2020 № 92-р) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить на территории Амурской области до 31.05.2020 (включительно) деятельность:

1) ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

2) фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов;

3) компьютерных клубов, залов;

4) организаций общественного питания, расположенных на территориях:

городских округов Амурской области город Благовещенск, город Свободный, город Белогорск, город Зея, город Тында, город Шимановск, Благовещенского района, за исключением организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции;

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции, и за исключением организаций с режимом работы с 8:00 до 18:00.";

2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, расположенным на территориях городских округов Амурской области город Благовещенск, город Свободный, город Белогорск, город Тында, город Шимановск, приостановить до 31.05.2020 (включительно) новые бронирования и заселения.";

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Неработающим гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области, относящимся к категориям лиц: в возрасте старше 65 лет; беременным женщинам; имеющих заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадий, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации, соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях.

Работающим гражданам Российской Федерации из числа категорий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, рекомендовать соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения).";

4) в абзаце первом пункта 9 слова "пункте 8" заменить словами "абзаце первом пункта 8";

5) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"2) оказывать содействие работникам, указанным в пункте 6, подпункте 3 пункта 7, абзаце втором пункта 8 настоящего распоряжения, в обеспечении условий изоляции и самоизоляции на дому (по месту пребывания) путем предоставления отпуска или их перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей;";

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Руководителям органов, организаций независимо от организационноправовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям (работодателям) обеспечить:

1) наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и кожных антисептиков для обработки рук сотрудников, посетителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) для сотрудников и посетителей;

2) возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) при входе сотрудников, посетителей в организацию (объект осуществления деятельности);

3) ежедневный "входной" контроль температуры тела сотрудников, а также в течение дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания;

4) информирование сотрудников, посетителей о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены (регулярного мытья рук с мылом и обработки кожными антисептиками - в течение рабочего дня, после каждого посещения туалетных комнат);

5) влажную уборку помещений каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил и поручней, контактным поверхностям (столы и стулья работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат);

6) соблюдение "социальной" дистанции как между сотрудниками, так и между посетителями (не менее 1 метра), недопущение скопления людей;

7) контроль за использованием работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), обработкой рук, соблюдением "социальной" дистанции;

8) помещение в обсерватор (при невозможности самоизоляции на дому) и медицинское наблюдение за сотрудниками, прибывающими из других регионов Российской Федерации (в том числе привлекаемых вахтовым методом и на сезонные работы), в течение 14 календарных дней со дня такого прибытия. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья у таких сотрудников незамедлительно обращаться за оказанием им медицинской помощи по месту пребывания без посещения медицинских организаций.".

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Амурской области на период с 09.05.2020 по 31.05.2020 включительно:

во взаимодействии с органами Роспотребнадзора исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки определить режим работы расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований Амурской области дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также режим работы иных образовательных, спортивных и культурных организаций (за исключением государственных) с учетом требований и ограничений, установленных распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р;

сведения об определенном режиме работы организаций направлять с учетом отраслевой компетенции в министерство образования и науки Амурской области, министерство по физической культуре и спорту Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области.

3. Министерству образования и науки Амурской области (Яковлева С.В.), министерству по физической культуре и спорту Амурской области (Кутека Д.Г.), министерству культуры и национальной политики Амурской области (Доргунова Н.А.) определить на период с 09.05.2020 по 31.05.2020 во взаимодействии с органами Роспотребнадзора исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки режим работы подведомственных государственных организаций с учетом требований и ограничений, установленных распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р.

В.А.Орлов







