Артиллеристу Великой Отечественной войны Волошину исполнилось 100 лет

Настоящего бога войны поздравили в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации.

Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина от имени директора Росгвардии с наступающим праздником поздравил Врио начальника Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-майор Андрей Щербина.

Пресс-служба Росгвардии сообщила "РГ", что ветерану были продемонстрированы видеопоздравления директора Росгвардии Виктора Золотова и личного состава парадного расчета Отдельной орденов Жукова, Ленина, и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.

Да, росгвардейцы учли, что ветеран не может выйти на улицу. Поэтому подготовили и записали на видео импровизированный парад лично для Алексея Прохоровича. Военнослужащие соединения поздравили артиллериста с Днем Победы, возложили цветы к Мемориалу павшим воинам-дзержинцам и выпустили в небо десятки воздушных шаров в форме числа 75.

Солдаты и офицеры держали портреты фронтовиков - ветеранов дивизии. По сути, это - наш "Бессмертный полк".

Генерал-майор Андрей Щербина сердечно поблагодарил ветерана за пример мужества и отваги, беззаветной любви и преданности нашему народу и Отечеству. Легендарному ветерану вручили праздничные подарки от Росгвардии и Благотворительного Фонда социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск правопорядка и членов их семей "Забота".

Поздравили Алексея Прохоровича и артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Они исполнили популярные песни военных лет, среди которых - "Марш артиллеристов", "От героев былых времен", "От Москвы до Берлина" и другие.

Справка "РГ"

Алексей Прохорович Волошин принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. За войну пять раз был ранен. Воевал на Юго-Западном фронте, во время Сталинградской битвы командовал батареей в 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Сражался на Курской Дуге, форсировал Днепр, дрался с фашистами на Украине.

В сентябре 1943 года в Гомельской области его батарея одной из первых форсировала Днепр, отразила несколько ожесточенных атак на плацдарм, уничтожила 11 танков.

Указом Президиума Верховного СОВЕТА СССР от 16 октября 1943 года Волошину Алексею Прохоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№2429).

Осенью 1944 года произошло еще одно знаменательное событие в жизни героя-фронтовика. Президент США Франклин Рузвельт решил наградить высшей воинской офицерской наградой своей страны - "Серебряной Звездой" - четырех советских младших офицеров, отличившихся в боях против фашистских захватчиков, и удостоенных звания Героя Советского Союза. В октябре в Свердловском зале "Серебряную Звезду" советским офицерам вручали представитель американского президента Гопкинс, посол США Гарриман.

24 июня 1945 года Алексей Прохорович участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади, был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии.

После войны продолжал военную службу до 1975 года.