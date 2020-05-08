Бастрыкин призвал быстрее реагировать на агрессию к медикам и полицейским

Оперативное заседание только что завершилось в Следственном комитете РФ. Его по видео-конференцсвязи провел Александр Бастрыкин. Говорили о проделанной работе в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Бастрыкин напомнил, что в годы войны вся страна поднялась на защиту Родины, превратившись в единый фронт: "Мы выстояли. Мы безмерно благодарны нашем славным ветеранам, которые после Великой Победы продолжили службу Отечеству в правоохранительных органах". В качестве яркого примера такого служения он назвал жизненный путь Генерального прокурора Советского Союза Александра Яковлевича Сухарева. Восемнадцатилетним он принял боевое крещение в битве за Москву, участвовал в Курской битве и форсировании Днепра, операции "Багратион", прошел боевой путь от командира взвода до начальника штаба полка, был тяжело ранен.

Александр Бастрыкин вспомнил и про заслуги других членов союза ветеранов следствия. Среди них Анатолий Борисович Ладычук, Владимир Федорович Ладейщиков, Раиль Нурович Гильманов, Сергей Анисимович Самойлов: "низкий поклон за Великую Победу, за нелегкий труд на ниве предварительного следствия, за стойкость духа и самоотверженность", сказал Бастрыкин.

Ещё Александр Бастрыкин обсудил с подчиненными результаты работы в условиях нынешней эпидемиологической ситуации. Заслушал доклады руководителей главных следственных управлений по Санкт-Петербургу и Москве, следственных управлений по Волгоградской области, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Дагестан. Руководители подразделений доложили о результатах работы в этом году.

Что в отчётах было самым важным? В Санкт-Петербурге раскрыты практически все такие особо тяжкие преступления, как убийства, изнасилования и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В Москве окончено расследование 1200 уголовных дел, 75 процентов из которых тяжкие и особо тяжкие.

А ещё глава ведомства призвал подчиненных принципиально и незамедлительно реагировать на все проявления агрессии к медицинским работникам, которые ведут борьбу с пандемией, а также к сотрудникам полиции, которые контролируют соблюдение противоэпидемических требований.

Участвующие в совещании доложили о проведении в регионах благотворительных и воспитательно-патриотических мероприятий, приуроченных к юбилею Победы. Рассказали о вручении ветеранам Великой Отечественной войны подарков и памятных медалей.