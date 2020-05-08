Новости

Министр Мурашко: В России нет спада заболеваемости коронавирусом 22:25
В Москве вводят новый анализ на COVID-19 22:24
Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19 22:17
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима 22:16
В Иркутске арестованы подозреваемые в поджоге, при котором погибли два человека 22:09
На Дону создали арку с туманом против коронавируса 21:58
Юрий Трутнев: Вахта должна стать безболезненной 21:55
Бастрыкин призвал быстрее реагировать на агрессию к медикам и полицейским 21:48
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений 21:42
В Томске возбудили дело после расстрела егерей на заимке 21:23
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 21:18
Студенты продолжат дистанционную учебу с 12 мая 21:12
Суворовцы в День Победы проведут онлайн-акцию "Внук - Сын - Отец - Дед" 21:09
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов 21:07
Облака над Москвой разгонят реагентами 20:52
Сборная России потеряла шансы выйти в финал Кубка наций по шахматам 20:42
Звезды спорта, кино и телевидения прочли стихи о войне 20:42
От COVID-19 может потребоваться несколько вакцин 20:39
В Ярославской области ввели масочный режим 20:30
"Бессмертный полк" дошел до ООН 20:24
Врач рассказал, как снизить риск поражения легких при коронавирусе 20:18
В России с 28 апреля по 6 мая цены выросли на 0,1 процента 20:14
В Подмосковье открылся музейный комплекс "Зоя" 20:12
"Бессмертный полк" покажут в столичном метро 20:09
На трассе "Таврида" благоустроена Братская могила советским воинам 20:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
08.05.2020 21:48
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин призвал быстрее реагировать на агрессию к медикам и полицейским

Текст: Наталья Козлова
Оперативное заседание только что завершилось в Следственном комитете РФ. Его по видео-конференцсвязи провел Александр Бастрыкин. Говорили о проделанной работе в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Бастрыкин напомнил, что в годы войны вся страна поднялась на защиту Родины, превратившись в единый фронт: "Мы выстояли. Мы безмерно благодарны нашем славным ветеранам, которые после Великой Победы продолжили службу Отечеству в правоохранительных органах". В качестве яркого примера такого служения он назвал жизненный путь Генерального прокурора Советского Союза Александра Яковлевича Сухарева. Восемнадцатилетним он принял боевое крещение в битве за Москву, участвовал в Курской битве и форсировании Днепра, операции "Багратион", прошел боевой путь от командира взвода до начальника штаба полка, был тяжело ранен.

Фото: iStock
Нарушитель самоизоляции перед нападением на полицейского ранил знакомого

Александр Бастрыкин вспомнил и про заслуги других членов союза ветеранов следствия. Среди них Анатолий Борисович Ладычук, Владимир Федорович Ладейщиков, Раиль Нурович Гильманов, Сергей Анисимович Самойлов: "низкий поклон за Великую Победу, за нелегкий труд на ниве предварительного следствия, за стойкость духа и самоотверженность", сказал Бастрыкин.

Ещё Александр Бастрыкин обсудил с подчиненными результаты работы в условиях нынешней эпидемиологической ситуации. Заслушал доклады руководителей главных следственных управлений по Санкт-Петербургу и Москве, следственных управлений по Волгоградской области, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Дагестан. Руководители подразделений доложили о результатах работы в этом году.

Фото: Александр Корольков/РГ
Петербуржец напал на врача, приехавшего к пациентке с COVID-19

Что в отчётах было самым важным? В Санкт-Петербурге раскрыты практически все такие особо тяжкие преступления, как убийства, изнасилования и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В Москве окончено расследование 1200 уголовных дел, 75 процентов из которых тяжкие и особо тяжкие.

А ещё глава ведомства призвал подчиненных принципиально и незамедлительно реагировать на все проявления агрессии к медицинским работникам, которые ведут борьбу с пандемией, а также к сотрудникам полиции, которые контролируют соблюдение противоэпидемических требований.

Участвующие в совещании доложили о проведении в регионах благотворительных и воспитательно-патриотических мероприятий, приуроченных к юбилею Победы. Рассказали о вручении ветеранам Великой Отечественной войны подарков и памятных медалей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Эксперты прокомментировали поправки в закон "О полиции"
Мошенники придумали новые способы похищать деньги с карт