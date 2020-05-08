"Бессмертный полк" дошел до ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной выступил во всемирной организации с портретом отца-фронтовика.

Как сообщает ТАСС, Небензя-старший во время войны служил замкомандира разведроты. В 17 лет он пошел добровольцем на фронт, приписав себе один год.

Российский дипломат напомнил, что именно Советский Союз внес наибольший вклад в общую победу над нацизмом.

"Это неоспоримо. Попытки оспорить это, представить Советский Союз якобы в равной степени ответственным за начало войны не только аморальны, но отвратительны и являются кощунством по отношению к правде и исторической памяти", - заявил Небензя.