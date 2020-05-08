Бизнес США доверяет китайской экономике

В начале вспышки официальные лица США заявили, что эпидемия ускорит возвращение обрабатывающей промышленности в Соединенные Штаты и принесет в страну больше рабочих мест. Согласно последнему отчету, опубликованному Автоматической обработкой данных (ADP), занятость в США в апреле сократилась на 20,24 миллиона человек, что более чем вдвое превысило общее число безработных во время всемирного финансового кризиса 2008 года. Несмотря на это, некоторые американские политики изо всех сил старались побудить американский капитал уйти из Китая, провоцируя "китайско-американскую экономическую и торговую развязку"

Какова же реальность? В городе Куньшань провинции Цзянсу было подписано соглашение о создании инновационного кофейного парка Starbucks; компания Tesla объявила об увеличении производственной мощности суперзавода в Шанхае; американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil инвестирует 10 миллиардов долларов в реализацию нефтехимических проектов в Хуэйчжоу провинции Гуандун…

Американские компании практическими действиями демонстрируют свое доверие к китайскому рынку и китайской экономике.