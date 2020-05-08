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08.05.2020 13:14
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Бизнес США доверяет китайской экономике

Директор Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи 4 мая в эксклюзивном интервью журналу National Geographic сказал, что новый коронавирус может быть исключен из списка искусственно и преднамеренно созданных. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", согласно новости CNN от 5 мая, назначенный глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф присутствовал на слушаниях по выдвижению кандидатур в сенатский комитет по разведке и сказал, что не увидел никаких доказательств того, что новый коронавирус возник в лаборатории или на рынках Уханя. Так что высказывания американских политиков типа "вирус возник в уханьской лаборатории" и "развязка в Китае" - откровенные заблуждения.
Энтони Фаучи: Коронавирус исключен из списка искусственно созданных. Фото: Медиакорпорация Китая Энтони Фаучи: Коронавирус исключен из списка искусственно созданных. Фото: Медиакорпорация Китая
Энтони Фаучи: Коронавирус исключен из списка искусственно созданных. Фото: Медиакорпорация Китая

В начале вспышки официальные лица США заявили, что эпидемия ускорит возвращение обрабатывающей промышленности в Соединенные Штаты и принесет в страну больше рабочих мест. Согласно последнему отчету, опубликованному Автоматической обработкой данных (ADP), занятость в США в апреле сократилась на 20,24 миллиона человек, что более чем вдвое превысило общее число безработных во время всемирного финансового кризиса 2008 года. Несмотря на это, некоторые американские политики изо всех сил старались побудить американский капитал уйти из Китая, провоцируя "китайско-американскую экономическую и торговую развязку"

Какова же реальность? В городе Куньшань провинции Цзянсу было подписано соглашение о создании инновационного кофейного парка Starbucks; компания Tesla объявила об увеличении производственной мощности суперзавода в Шанхае; американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil инвестирует 10 миллиардов долларов в реализацию нефтехимических проектов в Хуэйчжоу провинции Гуандун…

Американские компании практическими действиями демонстрируют свое доверие к китайскому рынку и китайской экономике.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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