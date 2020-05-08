Боб Дилан выпустит первый за восемь лет альбом

Знаменитый американский музыкант, чьи песни исполняют многие звезды - от Брайана Ферри и The Rolling Stones до Nazareth, Норы Джонс и Manfred Mann"s Earth Band - сообщил, что 19 июня выпустит свой новый, 39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways.

Боб Дилан специально уточнил на своем сайте, что это будет "первый альбом с новыми песнями за восемь лет". Также сообщается, что релиз состоится в формате двойного компакт-диска (2 CD), двойного винилового альбома (2LP) и цифровой загрузки.

По сведениям журнала Rolling Stone, в Rough and Rowdy Ways войдут 10 новых песен. Причем одна из них - Murder Most Foul - звучит 16 минут 57 секунд!

До этого восемь лет Боб Дилан издавал бокс-сеты со своими концертными записями 60-80-х годов. В том числе нелегально сделанные неизвестными умельцами-"пиратами" бутлеги с пульта и отредактированные концертные фонограммы, одобренные им самим.

Он создал замечательный аудио-документ прекрасных лет развития мирового рока середины и конца ХХ века.

Хорошо, что Боб Дилан снова вернулся в наши дни, и опять пишет новые песни…