Бывший тренер "Вашингтона": Овечкин должен войти в историю

Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротц рассказал, как российскому форварду Александру Овечкину удалось стать хорошим капитаном и настоящим лидером "столичных".

Тротц возглавлял "Вашингтон" с 2014 по 2018 год и привел команду к первому в истории клуба Кубку Стэнли в сезоне-2017/18. Как считает специалист, желание выиграть трофей помогло Овечкину расти и прогрессировать. Кроме того, тренеру удалось найти подход к хоккеисту.

- Есть одна вещь, которую нельзя отрицать - это страсть, которая есть у Ови к игре. Этот парень любит играть в хоккей. Все это невероятно, - сказал Тротц в интервью на сайте НХЛ. - Самое важное в случае с Алексом заключалось в том, что в "Вашингтоне" накопилось разочарование, и ему нужно было подрасти в некоторых вопросах и аспектах, особенно в тех, где не требуется талант. Мы сели с ним и выстроили отношения, он прибавил в понимании тех вещей, которые раньше ценил меньше. И когда это случилось, всем остальным стало очень легко следовать за Алексом. Он превратился в очень хорошего капитана. В тот год, когда мы взяли Кубок Стэнли, ему легко было подражать. Будучи молодым, он стал одним из самых ярких игроков, и он много забивал.

Тротц также отметил большую роль Овечкина в истории НХЛ и хоккея в целом.

- У него всегда было четкое представление, насколько он важен для НХЛ. Он и Сидни Кросби после локаута были лицами НХЛ. В какой-то степени они спасли НХЛ, - заявил Тротц. - Многие люди нападали на Ови по неверным причинам. Он сделал очень многих людей хоккейными фанатами. Он вдохновил так много молодежи, чтобы играть как Алекс Овечкин, играть с эмоциями. Он не оставляет равнодушным, его игра заставляет подскакивать с кресла. Он проникся мыслью о том, что его наследие не должно быть определено всеми остальными. По принципу, выиграл кубок или нет. Он должен войти в историю как один из лучших хоккеистов мира. На мой взгляд, как лучший снайпер за всю историю игры. Его наследием должно стать вдохновение, которое он подарил остальным.