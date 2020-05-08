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08.05.2020 22:46
Рубрика: Спорт

Бывший тренер "Вашингтона": Овечкин должен войти в историю

Текст: Анна Козина
Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротц рассказал, как российскому форварду Александру Овечкину удалось стать хорошим капитаном и настоящим лидером "столичных".

Тротц возглавлял "Вашингтон" с 2014 по 2018 год и привел команду к первому в истории клуба Кубку Стэнли в сезоне-2017/18. Как считает специалист, желание выиграть трофей помогло Овечкину расти и прогрессировать. Кроме того, тренеру удалось найти подход к хоккеисту.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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- Есть одна вещь, которую нельзя отрицать - это страсть, которая есть у Ови к игре. Этот парень любит играть в хоккей. Все это невероятно, - сказал Тротц в интервью на сайте НХЛ. - Самое важное в случае с Алексом заключалось в том, что в "Вашингтоне" накопилось разочарование, и ему нужно было подрасти в некоторых вопросах и аспектах, особенно в тех, где не требуется талант. Мы сели с ним и выстроили отношения, он прибавил в понимании тех вещей, которые раньше ценил меньше. И когда это случилось, всем остальным стало очень легко следовать за Алексом. Он превратился в очень хорошего капитана. В тот год, когда мы взяли Кубок Стэнли, ему легко было подражать. Будучи молодым, он стал одним из самых ярких игроков, и он много забивал.

Тротц также отметил большую роль Овечкина в истории НХЛ и хоккея в целом.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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- У него всегда было четкое представление, насколько он важен для НХЛ. Он и Сидни Кросби после локаута были лицами НХЛ. В какой-то степени они спасли НХЛ, - заявил Тротц. - Многие люди нападали на Ови по неверным причинам. Он сделал очень многих людей хоккейными фанатами. Он вдохновил так много молодежи, чтобы играть как Алекс Овечкин, играть с эмоциями. Он не оставляет равнодушным, его игра заставляет подскакивать с кресла. Он проникся мыслью о том, что его наследие не должно быть определено всеми остальными. По принципу, выиграл кубок или нет. Он должен войти в историю как один из лучших хоккеистов мира. На мой взгляд, как лучший снайпер за всю историю игры. Его наследием должно стать вдохновение, которое он подарил остальным.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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