Цифры Победы украсили окна российского дипкомплекса в Нью-Йорке

Российские дипломаты выложили из окон жилого комплекса в Нью-Йорке огромные цифры 75. Сотрудники дипведомства теперь будут зажигать свет в нужных окнах, образующих юбилейную дату, чтобы воздать дань уважения героям Великой Отечественной войны. Об этом рассказал официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

"Акция рассчитана на несколько дней. Ее задача напомнить о подвиге народов СССР во имя сегодняшней мирной жизни", - со ссылкой на дипломата пишет ТАСС.

Здание дипкорпуса возвышается над невысокими домами Северного Бронкса, поэтому дата видна не только жителям соседних домов, но и других районов Нью-Йорка. Российское постпредство вместе с другими миссиями СНГ также проводит в социальных сетях памятную акцию с хештегом #подвиг75, посвященную героям тех огненных лет.